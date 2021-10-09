Санкт-Петербург, 9 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге было госпитализировано 513 пациентов с COVID-19. Это на 70 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 9 октября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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За 8 октября в Северной столице было зафиксировано 2717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (+216 к показателю предыдущих суток). За сутки от ковида вылечились 1878 человек (-144), скончался 61 пациент (столько же смертей было в предыдущие сутки).

В стационарах Санкт-Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и пневмонией, в настоящее время находится 6107 человек (+24). В реанимационных отделениях лежит 561 пациент (-1) в том числе 250 человек подключены к аппаратам ИВЛ (-7).

По состоянию на утро 9 октября в Петербурге были свободны 33,71% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего в городе развернуто 8326 таких коек, за сутки их число увеличилось еще на 420 коек.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге сейчас находится 29 789 человек, это на 1241 человека больше, чем в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,09 единицы (по нормативу Роспотребнадзора). Этот показатель показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.