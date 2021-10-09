Астрахань, 9 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Икрянинском районе Астраханской области на трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла на 62 км автодороги Р-215 между н.п. Троицкий и н.п. Ямное.

«ДТП с участием четырех автомобилей, — говорится в сообщении. — Есть пострадавшие. … Пострадавшие госпитализированы в АМОКБ и ГКБ № 3 им. С.М. Кирова».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.