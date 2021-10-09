Москва, 9 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Российское движение школьников в рамках I Всероссийского форума классных руководителей представило свои проекты: «Навигаторы детства» и «Орлята России».

Российское движение школьников Ирина Плещева

На стенде РДШ каждый участник мог пройти тестирование, чтобы понять подходит ли он на должность советника по воспитанию, пройти квиз на знание интересов современной молодёжи и ознакомиться с программой проекта для учеников начальной школы «Орлята России».

Приятным сюрпризом стала ещё одна активность на стенде: в партнёрстве с косметической компанией Фаберлик Российское движение школьников поздравило учителей с прошедшим Днём учителя, организовав работу визажистов и парикмахеров, которые создавали для участников форума новые образы и хорошее настроение.

Ирина Плещёва. Автор «Несмотря на то, что День учителя прошёл, РДШ продолжает исполнять мечты учителей! И вместе с нашими партнёрами — компанией Фаберлик мы постарались, чтобы на этом форуме классных руководителей учителя получили не только новые знания, методические рекомендации и общение, но и хорошее настроение от нового образа. Приглашённые специалисты сделали желающим красивый макияж и прическу, чтобы у каждого учителя осталось красивое фото на память», — сказала исполнительный директор РДШ

Участникам круглых столов форума Российское движение школьников представило свои проекты и методические материалы по воспитанию подрастающего поколения от Корпоративного университета РДШ. Присутствующие познакомились с деятельностью советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — «навигаторами детства», узнали, как открыть первичное отделение РДШ в школе, а также получили информацию о новой федеральной программой для учеников младших классов «Орлята России».