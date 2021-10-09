Всероссийский форум классных руководителей: представлены новые проекты РДШ
Москва, 9 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Российское движение школьников в рамках I Всероссийского форума классных руководителей представило свои проекты: «Навигаторы детства» и «Орлята России».
На стенде РДШ каждый участник мог пройти тестирование, чтобы понять подходит ли он на должность советника по воспитанию, пройти квиз на знание интересов современной молодёжи и ознакомиться с программой проекта для учеников начальной школы «Орлята России».
Приятным сюрпризом стала ещё одна активность на стенде: в партнёрстве с косметической компанией Фаберлик Российское движение школьников поздравило учителей с прошедшим Днём учителя, организовав работу визажистов и парикмахеров, которые создавали для участников форума новые образы и хорошее настроение.
Участникам круглых столов форума Российское движение школьников представило свои проекты и методические материалы по воспитанию подрастающего поколения от Корпоративного университета РДШ. Присутствующие познакомились с деятельностью советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — «навигаторами детства», узнали, как открыть первичное отделение РДШ в школе, а также получили информацию о новой федеральной программой для учеников младших классов «Орлята России».