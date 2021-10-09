Новосибирск, 9 октября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 Airlines c 5 ноября 2021 года начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в новый аэропорт Тобольска «Ремезов». Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

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«Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Новосибирска в 14:05, прилет в аэропорт Тобольска в 14:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:45 и приземляется в Новосибирске в 18:35», — говорится в официальной информации.

Уточняется, что авиабилеты на новый рейс уже в продаже.