Бейрут, 9 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Частичное снабжение городов Ливана электроэнергией может возобновить Государственная электрическая компании в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в министерстве энергетики и водных ресурсов страны.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Бейрут

По его словам, два танкера с топливом, которые 9 октября подойдут к побережью Ливана, станут на разгрузку в Эз-Зуке на севере и Джие на юге страны.

«За счет этого топлива… мы (власти Ливана) рассчитываем с понедельника (11 октября) наладить выработку электроэнергии до 500 МВт», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в Ливане из-за остановки двух крупнейших тепловых электростанций произошли масштабные отключения электроснабжения.

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