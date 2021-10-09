Санкт-Петербург, 9 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Из горящего жилого дома на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга эвакуированы 100 человек, сведения о пострадавших при пожаре на данный момент не поступали. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

(сс) skeeze Пожарные

В шестиэтажном историческом жилом доме горит мансарда на площади 800 кв. метров. В 19:11 мск пожару присвоен повышенный номер 3.

К ликвидации пожара в доме №30/15 привлечено от МЧС 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

По этому адресу расположен Дом К.Г. Чубакова, возведенный в 1910-х годах и представляющий историческую и архитектурную ценность.