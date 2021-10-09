Новосибирск, 9 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В Новосибирске идёт подготовка ко Всероссийской переписи населения. На сегодняшний день заключены договоры с семью вузами города — участниками переписной кампании станут более 1,5 тысячи студентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

Egov-buryatia.ru Перепись 2020

Уточняется, что каждому будет предоставлено право бесплатного проезда на муниципальном транспорте.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, всего необходимо набрать 545 контролёров.

Отметим, что с 29 сентября контролёры приступили к работе. Первые три дня они проходили обучение. На каждого — шесть счётных участков и шесть переписчиков.