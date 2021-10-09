В США назвали самое смертоносное оружие американских ВВС
Вашингтон, 9 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Американский портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС Соединенных Штатов.
Так, на первом месте находится «мать всех бомб». Это почти десятитонный тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, который был использован в 2003 году в Афганистане. Всего ВВС располагает 15 единицами этих бомб.
На втором месте находится стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. С 1952 года было построено 744 таких самолета. Он может нести все, от ядерных до обычных бомб, крылатых и гиперзвуковых ракет, пишет портал.
Далее идёт малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который является «рекордсменом по самому продолжительному боевому вылету в истории».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский военный портал Military.com опубликовал материал под названием «Почему российские гиперзвуковые ракеты не видны на радарах». В нём авторы обсуждают перспективную российскую гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования «Циркон».
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