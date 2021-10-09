Вашингтон, 9 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Американский портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так, на первом месте находится «мать всех бомб». Это почти десятитонный тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, который был использован в 2003 году в Афганистане. Всего ВВС располагает 15 единицами этих бомб.

На втором месте находится стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. С 1952 года было построено 744 таких самолета. Он может нести все, от ядерных до обычных бомб, крылатых и гиперзвуковых ракет, пишет портал.

Далее идёт малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который является «рекордсменом по самому продолжительному боевому вылету в истории».

«Он может вылететь из Соединенных Штатов и заправиться топливом, сбросить бомбы на другие континенты, а затем вернуться домой», — пишет 19FortyFive.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский военный портал Military.com опубликовал материал под названием «Почему российские гиперзвуковые ракеты не видны на радарах». В нём авторы обсуждают перспективную российскую гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования «Циркон».

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