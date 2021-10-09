Новосибирск, 9 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. На реке Обь возле Димитровского моста в Новосибирске спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает на официальной странице мэрии города в социальной сети «ВКонакте».

Vk.com/nsk_adm Маслянистое пятно обнаружено на реке Обь в Новосибирске

Отмечается, что маслянистое пятно было обнаружено накануне, 8 октября.

«Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет», — подчеркивают в городской администрации. — Сегодня муниципальная спасательная служба ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов».

На месте работают 11 спасателей, две единицы техники и катер.

Источник загрязнения пока не найден.