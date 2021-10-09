В Новосибирске устраняют последствия разлива нефтепродуктов на реке Обь
Новосибирск, 9 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. На реке Обь возле Димитровского моста в Новосибирске спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает на официальной странице мэрии города в социальной сети «ВКонакте».
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Маслянистое пятно обнаружено на реке Обь в Новосибирске
Отмечается, что маслянистое пятно было обнаружено накануне, 8 октября.
«Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет», — подчеркивают в городской администрации. — Сегодня муниципальная спасательная служба ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов».
На месте работают 11 спасателей, две единицы техники и катер.
Источник загрязнения пока не найден.