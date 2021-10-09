Кемерово, 9 октября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Кемеровское отделение Пенсионного фонда России в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности напомнило, что с 2019 года неработающие пенсионеры, имеющие 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности, получают дополнительную надбавку к пенсии. В Кемеровской области насчитывается 5,9 тыс. пенсионеров этой категории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«Повышенная фиксированная выплата устанавливается получателям страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности в размере 25% от суммы фиксированной выплаты страховой пенсии по старости. На данный момент размер надбавки составляет 1511,12 рубля для получателей страховых пенсий по старости и 755,56 рублей для получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы», — рассказали в ПФР.

Отметим, что сельскую надбавку получают пенсионеры, работавшие по специальностям, вошедшим в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей и специальностей, утверждённых правительством РФ.