Новосибирск, 9 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 3732 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что днём ранее было зарегистрировано 4213 обращений из-за ОРВИ.

По данным на утро сегодня, 9 октября, в регионе выявлено 65 119 случаев заражения коронавирусом (+177 за сутки), в том числе у 5674 детей; 51 431 пациент полностью выздоровел (+136 за сутки), умерли 3100 человек.