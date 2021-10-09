Санкт-Петербург, 9 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Стали известны подробности сильного пожара, который возник вечером в субботу, 9 октября, на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Как установлено, в шестиэтажном жилом доме №30/15 горит мансарда на площади 600 кв. метров.

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Сообщение о пожаре поступило в 18:16 мск, уже в 18:28 пожару был присвоен повышенный номер 1БИС. В 18:53 ранг пожара повышен до номера 2.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 62 человека личного состава», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Таким образом, число пожарных на месте ЧП возросло почти вдвое по сравнению с началом борьбы с огнем.

Напомним, по указанному адресу расположен Дом К.Г. Чубакова, возведенный в начале XX века и представляющий историческую и архитектурную ценность.