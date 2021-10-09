Оренбург, 9 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области 8 октября зафиксировали ещё 370 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 80 615 случаев заражения. Вылечился уже 69 041 пациент.

Возраст 44,7% новых пациентов колеблется от 18 до 44 лет. Ещё 27,1% граждан находятся в возрасте от 45 до 59 лет, 6,9% — от 60 до 69, 5,9% — от 70 до 79, а 4,8% — в возрасте старше 80 лет.

Ещё 10,6% выявленных заразившихся являются несовершеннолетними.