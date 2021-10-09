Новосибирск, 9 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Работники Сибирской генерирующей компании продолжают работы на теплотрассах левого берега Новосибирска. Здесь из-за повреждений трубопроводов ухудшены параметры подачи тепла в дома жилмассивов Северо-Чемской, Затулинский, Расточка, Бугринская роща, сообщается в телеграм-канале СГК.

Handmade-paradise.ru Без отопления

«️Сегодня устранили крупный дефект на тепломагистрали по ул. Беловежской, из-за которого без тепла и горячей воды со вчерашнего дня оставались 155 домов. ️Ещё продолжаем работы на трубопроводе по ул. Тульской. По состоянию на 20:00 9 октября ремонт завершаем, проводим финальные сварочные работы. ️По окончании ремонта возобновим теплоснабжение 88 частных жилых домов, а также восстановим нормальные параметры подачи тепла для ряда близлежащих многоквартирных домов, в частности, Северо-Чемского жилмассива, улиц Бурденко, Мира, Бетонная, Горбаня, Гэсстроевская, Оловозаводская. Результат жители должны ощутить завтра в первой половине дня», — рассказали в компании.️

Для жителей улиц Блюхера и Ватутина теплоснабжение обещают восстановить завтра, 10 октября, утром. В настоящее время в контуре отключения 78 многоквартирных домов.