Тбилиси, , 19:01 — REGNUM Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян обсудили «мирную инициативу соседства», сообщили 9 октября в пресс-службе грузинского правительства.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

«Стороны обсудили мирную инициативу соседства», с которой премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил в ООН для обеспечения мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная инициатива будет способствовать обсуждению перспектив мирного и добрососедского сосуществования, в котором вместе с Арменией, Азербайджаном и Грузией будут участвовать и международные партнеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Баку, где прошло заседание Межправительственной экономической комиссии под председательством премьер-министров Грузии и Азербайджана. На встрече стороны подписали меморандумы о сотрудничестве.