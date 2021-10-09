Тосно, Ленинградская область, 9 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти ребенка, скелетированные останки которого были найдены 9 октября в реке Ижора в посёлке Тельмана Тосненского района Ленобласти.

Страшная смерть

Останки находились в сумке с привязанной гирей, что говорит о криминальном характере случившегося. По предварительным данным, смерть наступила более 1 года назад.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). За это преступление грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Устанавливается личность погибшего ребенка, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.