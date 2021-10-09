Кемерово, 9 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области ночью с 9 на 10 октября местами ожидается сильный ветер с порывами 15−20 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

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"На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — предупредило региональное управление МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности