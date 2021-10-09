Москва, 9 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, попадают в реанимацию крайне редко. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».

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По его словам, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, вакцина — не эликсир бессмертия.

«Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции, — сказал он. — Сегодня в ее роли выступает ковид».

Мясников добавил, что раньше в роли такой инфекции выступал, например, грипп, пневмококк и так далее.

По его словам, если в реанимации оказывается более молодой человек с тяжелым течением COVID-19, вероятно, дело не в вирусной, а в бактериальной пневмонии.

Врач и телеведущий подчеркнул, что на 100% не работает ни одна вакцина.

«Но частые вещи случаются часто, а редкие — редко, — заключил он. — Вакцинированные болеют и умирают крайне редко».