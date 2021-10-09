Санкт-Петербург, 9 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга вечером 9 октября тушат пожар в историческом здании в Петроградском районе города. По предварительной информации, горит кровля жилого дома по набережной реки Карповки, д. 30/15.

Max Stanworth Пожар

По этому адресу находится Дом К.Г. Чубакова, построенный в начале XX века, представляющий историческую и архитектурную ценность.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 18:16 мск. В 18:28 пожару был присвоен повышенный номер 1БИС.

На месте ЧП работают от МЧС семь единиц техники и 34 человека личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.