Орск, Оренбургская область, 9 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области найдено ещё 11 металлических бочек спиртосодержащей жидкости общи объёмом 200 литров. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Sledcom.ru Следственный комитет

Оперативное мероприятие было проведено следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции на Вокзальном шоссе. Именно там на территории торгово-закупочной базы ранее был обнаружен основной склад алкоголя. Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате отравления алкоголем в четырёх населённых пунктах Восточного Оренбуржья погибли около 30 человек. 23 гражданина находятся в больницах, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.