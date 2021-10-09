Новосибирск, 9 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 9 октября, произошёл пожар в здании кафе по ул. Хилокская в Ленинском районе. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели одноэтажные сооружения, шёл густой чёрный дым, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Пожарные ликвидировали возгорание на территории кафе в Новосибирске

«В первую очередь специалисты газодымозащитной службы проверили помещения на наличие людей, никого не обнаружили. Кроме того, пожарные эвакуировали два газовых баллона из горящих помещений, — рассказали в ведомстве. — По уточнённой информации на территории, где произошёл пожар, располагается три отдельно стоящих здания, расположенных под одной общей металлической кровлей. Всего горело три павильона быстрого питания, а также три отдельно стоящих летних кафе. Общая площадь пожара составила 198 квадратных метров».

Причину пожара установят дознаватели МЧС России. Всего на тушение привлекались 26 человек личного состава и семь единиц техники.