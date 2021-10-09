Оренбург, 9 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области по делу об отравлении жителей региона суррогатным алкоголем задержаны девять человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Из них четверо уже арестованы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства отравления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление произошло 7 октября. Погибли 26 человек. В стационарах Восточного Оренбуржья на данный момент остаются 23 пациента. Власти Оренбуржья пообещали оказать помощь несовершеннолетним, родители которых погибли в результате трагедии.