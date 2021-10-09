Кемерово, 9 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, на котором погибли двое детей. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

«6 октября 2021 года поступило сообщение о том, что в одном из частных домов пгт Крапивинский после тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика и пятилетней девочки, с этого же адреса госпитализирована 36-летняя мать детей», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По данным следствия, утром местная жительница, заметив, что горит соседский дом, вызвала пожарных. К приезду спасателей 36-летняя хозяйка смогла выбежать из горящего дома, она была госпитализирована. После тушения возгорания пожарные обнаружили в комнате тела детей. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Назначен ряд экспертиз.

Предварительно установлено, что семья на профилактическом учёте не состояла.