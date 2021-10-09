Анкара, 9 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 9 октября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Jerry Gunner Самолёт ВВС Турции

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что военная операция, в ходе которой были нейтрализованы трое членов незаконных вооруженных формирований, проведена в иракском районе Авашин.

«Борьба с террористами будет продолжена», — отметили в военном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что военнослужащий вооруженных сил Турции погиб на севере Ирака в результате обстрела со стороны представителей РПК.