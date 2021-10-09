Оренбург, 9 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В стационарах Восточного Оренбуржья к вечеру 9 октября находится 23 пациента, ранее отравившихся алкогольным суррогатом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В больнице

Состояние пятерых граждан тяжёлое. Они подключены к аппаратам ИВЛ. А трое пациентов были переведены в диализный центр Новотроицка для проведения гемодиализа.

Как сообщало ИА REGNUM, от отравления суррогатом скончались 26 человек. Общее число пострадавших достигло 54-х. О массовом отравлении людей стало известно 7 октября. Несколько человек были задержаны в рамках расследования уголовного дела и водворены в СИЗО.