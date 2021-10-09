Кабул, 9 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Афганистане число жертв теракта, произошедшего 8 октября в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, возросло до 150 человек, сообщает газета «Эттелаат-е руз» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Ранее сообщалось о 100 погибших. Еще не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны произошел взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).