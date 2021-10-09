Луганск, 9 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Бронетехнику в жилом районе Попасной разместили представители вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нарушили третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом 9 октября сообщили «Луганскому Информационному Центру» в пресс-службе управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В сообщении говорится, что «размещение боевой машины пехоты вблизи жилых домов населенного пункта Попасная» зафиксировано в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли из 82-мм минометов село Березовское в ЛНР.