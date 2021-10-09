Оренбург, 9 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек, сообщили 9 октября в пресс-службе СКР.

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Ранее сообщалось о 26 погибших.

«На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», — говорится на сайте СКР.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела задержаны девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, об отравлении алкогольным суррогатом стало известно 7 октября. Власти призывают население повременить с употреблением алкоголя до окончания расследования.

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