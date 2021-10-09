Киев, , 17:41 — REGNUM «Болезненным ударом» для Украины стал контракт на транзит голубого топлива из России в Венгрию, поэтому Киев готов разработать план ответных действий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «ТСН».

Дмитрий Кулеба

»Это был болезненный удар (для Украины) по ряду причин, — сказал дипломат. — … Мы анализируем экономические и оборонные последствия того, что произошло».

По его словам, Киев также формирует «конкретный план действий».

Как передавало ИА REGNUM, 6 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины готовы вести диалог с Венгрией по связанным с газом вопросам.