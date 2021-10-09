Вашингтон, , 17:34 — REGNUM В последние несколько месяцев Россия получила возможность укрепить свой статус великой державы, пишет Bloomberg.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Геополитические боги несут (президенту РФ Владимиру) Путинуманну небесную», — пишет автор статьи.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе этот энергетический кризис возможно предотвратить только с помощью увеличения экспорта российского газа

Европейские политики понимают, что в ближайшее время ситуация на газовом рынке скорее всего ухудшится и им «останется только уповать на не по сезону мягкую зиму».

«Это ставит Путина в один ряд с матушкой-природой», — сыронизировал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на резкую смену роста цен на газ в мире в сторону снижения повлияло заявление Владимира Путина, сообщила газета Financial Times. Ранее, на совещании по вопросам развития электроэнергетики, российский президент указал на то, что Газпром превысил свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

По информации с торгов на ICE Futures, 6 октября 2021 года после исторического максимума (1937 долларов за одну тысячу кубометров) цены фьючерсов на газ снизились почти на десять процентов.

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