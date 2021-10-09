Челябинск, 9 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Челябинске на электрометаллургическом комбинате ликвидировали пожар повышенной сложности. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Фото: 74.mchs.gov.ru На месте пожара на ЧЭМК

Горела цистерна объёмом восемь тонн, расположенная в здании депо. Пожар локализовали на площади 100 кв. метров. А затем открытое горение было ликвидировано.

Пострадавших нет. Также ЧП не повлияло на производственный процесс предприятия.