Анкара, 9 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при Турции.

Wikimedia.org Льюис Хэмилтон

Хэмилтон финишировал за 1 минуту 22,868 секунды. Второе место занял его напарник финский пилот Валттери Боттас (+0,130 секунды). Третьим финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,328).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал на 20-м месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году сезон «Формулы-1» состоит из 22 этапов. Первый был проведён 26−28 марта в Бахрейне. Последний запланирован на 10−12 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Календарь гонок «Формулы-1» в 2022 году будет составляться с учётом проведения чемпионата мира по футболу.