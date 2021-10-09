Луганск, 9 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Более 370 украинских военнослужащих составили небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» в Донбассе с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщила 9 октября пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«С момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию (с 27 июля 2020 года) небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 373 человека, — говорится в сообщении. — Из которых 116 — безвозвратные».

Напомним, 8 октября служащий Народной милиции ЛНР на условиях анонимности заявил корреспонденту ИА REGNUM, что украинские военнослужащие применяют тактику по незаметному сокращению расстояния между позициями.