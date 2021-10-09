9 октября 2021 | Время чтения 11 мин

Модест Колеров, , 19:02 — REGNUM Ильхам Алиев победил. Осенью 2020 года Азербайджан, при решительной военной поддержке союзной ему Турции, завоевал прежде утраченный во время войны начала 1990-х годов армянский Нагорный Карабах.

Нагорный Карабах. Вид из Шуши в сторону Степанакерта Модест Колеров © ИА REGNUM

Никол Пашинян во главе Армении, чьим протекторатом был Карабах, проиграл в этой новой войне, очевидно, не задействовав всех своих сил для сопротивления и не превратив карабахские города Гадрут и Шуши в очаги упорной обороны. Но около 4000 армянских солдат погибли, сотни попали в плен. Армянское население Карабаха — те, кто мог, покинули свою страну.

9 ноября 2020 года Армения, покинув большую половину Нагорного Карабаха, и в частности оставив его без минимально достаточных источников водоснабжения, при посредничестве России капитулировала перед Азербайджаном. Оказавшиеся во враждебном окружении несколько десятков тысяч армян Карабаха поступили под защиту российских миротворцев, сохранив свою местную администрацию. Её спонсирует Армения, но о независимости речь уже не ведёт. Впрочем, власть Пашиняна уже ранее фактически отказалась от риторики независимости Карабаха, эксплуатируя лозунг «Арцах (Карабах) — это Армения», то есть в принципе отрицая его независимость, но уже в свою пользу. Армения потеряла Карабах. Пашинян в ходе предвыборной кампании летом 2021 года заявил о Карабахе: «отрезать и отдать». И победил — его поддержало большинство армян, пришедших на выборы (но лишь 25% от официального числа избирателей).

Почему Ильхам Алиев остановился в своём завоевании Нагорного Карабаха и почему решил разделить свою победу с Турцией и привлечь миротворцев России тогда, когда перед ним открывалась вполне реальная перспектива полного изгнания армян из Карабаха? И под гарантии России в Карабах вернулись десятки тысяч армян. Но поток их уже не массово, но вполне активного ухода не пересыхает. Почему же видя, этот процесс, Алиев решил временно остановиться?

Ильхам Алиев Mod.gov.az

Полагаю, что причина этой остановки — вовсе не страх перед внешнеполитическими издержками этнической чистки армян, вполне естественной перед лицом отсутствия элементарной безопасности без миротворцев и элементарного будущего — после миротворцев. История постсоветских и постюгославских конфликтов последних десятилетий полна фактов этнических чисток, в том числе — прямо одобренных Западом. И сама перспектива чистки вряд ли испугала Баку.

Думаю, что восстановление равновесия в регионе понадобилось Баку уже не против Армении, а против неожиданно ставшего слишком влиятельным союзника — Турции. Особенно теперь, когда внутриполитические кризисы в самой Турции толкают её главу Эрдогана на приобретение новых ярких внешнеполитических побед. И эти кризисы уже диктуют повышенную агрессивность Турции в отношении российского Крыма и будут диктовать обострённый империализм Турции в отношении Армении и поэтому — самого Азербайджана. Резкое охлаждение отношений Азербайджана с Ираном, внешне созданное самим Баку буквально на ровном месте — вокруг технического вопроса о транзите, явно становится инструментом традиционного сдерживания, которое исповедует Анкара против Тегерана. Поэтому Алиеву — для равновесия — и понадобился совместный российско-турецкий миротворческий пост в Агдаме без видимых практических целей, кроме политических.

Но равновесие сейчас всё дальше. И мандат миротворцев России в Азербайджане вокруг армянского Карабаха не детализирован, и срок его действия истекает — до его конца осталось уже лишь четыре года.

Понятное желание капитулировавшей в Карабахе Армении и оказавшейся не у дел в Карабахе Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта (сопредседатели — США, Франция, Россия), и России, неизбежно оказавшейся в зависимом одиночестве в качестве миротворца, вернуть эту Минскую группу как фактор влияния на Азербайджан. И естественен отказ Алиева теперь признавать легитимность этой Минской группы. Растущая уверенность Алиева и Эрдогана в своих силах, позволяющая им буквально создавать управляемый конфликт с Ираном, исходит в том числе и из ясного понимания того, что и Запад — против Ирана. И Запад будет благодарен «одной нации — двум государствам», Турции и Азербайджану (плюс — Северному Кипру) за их конфликт с Ираном. И будет ещё более беззубым в проблеме Карабаха. Но вряд ли Минская группа даже в принципе — даже в идеале — посмеет желать отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана, если этого на деле уже не желает и сама Армения. Та Армения, которая уже «не Арцах» и которая уже — гораздо более прокси Ирана, нежели союзник России, несмотря на всё военно-техническое сотрудничество с ней и несмотря на всю риторику бессильного (вне, помимо и без России) ОДКБ.

Крест. Нагорный Карабах Mil.am

Армения Пашиняна — не союзник России, а получатель её льготного (по ценам ОДКБ) вооружения. Армения сегодня бессильна даже обозначать баланс сил в Закавказье, который был полезен для безопасности России. Базы России в армянских Гюмри и Эребуни защищают сами себя, а не стратегические границы России, уже и без того защищаемые её базами в Абхазии и Южной Осетии. Интенсивно привлекаемая Арменией для посредничества в её отношениях с Турцией и Азербайджаном теперь как минимум очень-очень надолго враждебная России, её протекторатам Абхазии и Южной Осетии, Грузия — образец «союзничества» Армении с Россией. На деле же это посредничество Грузии уже громко поднято на смех самим Эрдоганом, а Армения выставлена в нём как образец ненадёжности и утопизма. Ещё более ярким образцом вредных и некомпетентных внешнеполитических фантазий Армении может быть только обращение Армении за содействием к Чехии, то есть Армении как «союзника» России и реципиента её миротворчества — к её грубому, уже официально недружественному, примитивному внешнеполитическому врагу — Чехии. Только презрение к России, её роли и помощи, превращение беспринципности в принцип — может диктовать такое внешнеполитическое поведение Армении.

Всё выше описанное приобретает прямо катастрофический смысл сейчас, когда, ежедневно эксплуатируя свою военную победу и военную капитуляцию Армении, Азербайджан продолжает продвижение своих сил уже на территорию Армении внутри её принятых границ, заявив своей исторической целью построение «Зангезурского коридора» через Армению из Азербайджана в азербайджанскую Нахичевань и далее в Турцию. Армения буквально ничего, кроме риторических заявлений, не сделала, чтобы признать свои фактические, а теперь зыбкие и нарушаемые границы с Азербайджаном — официальными. Её первые лица прямо говорят, что даже переговоры о делимитации, не говоря уж об их демаркации, не ведутся. И вот эти фактические, а не официальные границы Армении Ереван призывает, например, Россию защищать. Почему Россию? Ответ провокационно прост и страшен, ответ катастрофичен — Армения сама не защищает свои границы, даже те, которые она считает своими, она отступает, она уже фактически отступила от них внутрь страны на десятки тысяч квадратных километров.

Тем временем в Армении и армянском Карабахе растут и не встречают достаточного официального опровержения заведомо лживые, лицемерные, прямо преступные обвинения в адрес России, — что это именно она якобы «сдала» Карабах Азербайджану. Вот такой спасённый миротворцами и вооружаемый Россией «союзник»! Беспринципный получатель помощи, посылающий любвеобильные пассы в адрес Чехии, недружественной к России, и Литвы, сделавшей русофобию своей главной внешнеполитической специализацией. Почему же любвеобильная дипломатия Армении не зовёт Чехию и Литву, или даже Францию, защищать хотя бы границы Армении, не говоря уж о защите армянского Карабаха?! Вот бы воины Чехии и Литвы повоевали бы за Армению на её границах вместо тысяч армянских дезертиров с войны 2020 года!

Миротворческий мандат России в армянском (а другого субъекта для миротворческой мисси РФ здесь) Карабахе неизбежно истекает. Нужда Азербайджана и Турции в продлении этого мандата сокращается. Армяне Карабаха не могут не понимать своего катастрофического — при уходе миротворцев России — будущего и потому каждый принимают решение: остаться или уехать. Число армян Карабаха сокращается. Баланс безопасности в Закавказье тает. Без миротворцев в Карабахе российские базы в Гюмри и Эребуни теряют смысл. Надо прямо сказать: Армения теряет независимую государственность.

Российские миротворцы Mil.ru

Можно было бы бороться за её сохранение в составе Союзного государства с Россией (подобного Союзному государству России и Белоруссии), но такая идея в самой Армении крайне непопулярна. Да и, случись чудо, и начни борьбу за него армянские власть и народ, вовсе не очевидно, что современная Россия (в которой армян больше, чем в Армении, и потому армянский вопрос для массового сознания в России просто не существует) — что Россия согласится с учреждением её Союза с Арменией. Уж слишком велико политическое бремя современной Армении для русского обывателя — и уж слишком двусмысленно её «союзничество» с Россией для тех буквально единиц русских аналитиков, кто изучает Армению ежедневно. Да и что именно может и хочет дать современная Армения России, кроме пропаганды уже давно навязших в закавказских зубах лицемерных и двоедушных тюркофобии и исламофобии? И эта ненависть адресуется нам, многонациональной России, тюрки и мусульмане которой проливали и проливают свою кровь против нашего общего врага и против террористического интернационала?

И это теперь, словно вдогонку прославлению гитлеровца Эмина Расул-заде в Азербайджане, Армения ещё со времени Сержа Саргсяна и теперь при Николе Пашиняне прославляет гитлеровца (и протурецкого повстанца против большевиков) Гарегина Нжде и коррумпирует (уже не знаю — чем) слабые души в России, чтобы адвокатировать этого гитлеровца, словно у нас самих мало этих предателей и гитлеровцев — Власова и Краснова. Но у нас, в России, их поклонники — частные маргиналы, а в Армении и в Азербайджане прославление гитлеровцев — государственная политика. В этом Армения и Азербайджан — верные и подлинные союзники. И этот прогитлеровский союз — прямое преступление против памяти сотен тысяч армянских и азербайджанских героев нашей Великой Отечественной войны, отдавших свою жизни, чтобы спасти наши народы от гитлеровского геноцида, каких бы «добровольных помощников» из наших людей ни использовал враг. Государственное прославление Нжде и Расул-заде в Ереване и Баку — государственное идейное пособничество гитлеровскому геноциду. Союз с такими пособниками для нас даже морально невозможен. Их «союзничество» — лицемерие. Любой русский, кто из «прагматических» соображений закроет глаза на это прогитлеровское лицемерие, будет неизбежно унижен, обманут и предан. Но речь не о них лично, а о самом священном в нашей истории и памяти нашего народа — о Великой Отечественной войне и геноциде нашего народа, от которого всех нас спасла наша Красная армия.

Баку. Азербайджан Robot8A

Что самое главное теперь для России в Нагорном Карабахе, принадлежность которого Азербайджану — уже факт? Судьба Нагорного Карабаха теперь развивается в спектре подобных событий. Россия защитила Абхазию и Южную Осетию от ликвидации и антиабхазской и антиосетинской этнических чисток — они стали её фактическими протекторатами, независимыми от Грузии. Россия защитила Приднестровье от румынизации и истребления, ПМР построила свою государственность, но теперь, похоже, нет иной перспективы, кроме создания «общего государства» Молдавии и ПМР под непременные гарантии России. Россия защитила республики Донбасса от угрозы неонацистского, бандеровского уничтожения после националистического государственного переворота в Киеве: теперь Украина делает всё, чтобы ДНР и ЛНР стали протекторатами России. Именно Россия защитила армянский Карабах от финальной этнической чистки и истребления.

Теперь — когда от независимости Нагорного Карабаха (сначала эгоистически, в свою пользу, а потом — в результате капитуляции) отказалась даже Армения — главное, что может сделать Россия в Нагорном Карабахе и соблюсти интересы местных армян и Азербайджана, это добиться согласия Баку максимально продлить мандат своего миротворчества, который позволит сохранить его самоуправляемую этнографическую субъектность, прямой и безопасный внешний территориальный доступ к которой будет обеспечен как со стороны Армении, так и со стороны Баку. Обеспеченный — с согласия Азербайджана — Россией статус такого внутреннего самоуправления может снять проблему юридического статуса Карабаха внутри Азербайджана, оставив его окончательное решение будущему.

Главное же сейчас — сохранить армян в Нагорном Карабахе, защищаемых российскими миротворцами. Всё остальное должно быть подчинено этой задаче. Шансы к этому ещё есть.