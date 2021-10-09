Белград, 9 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. кубометров, заявил 9 октября глава республики Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы с русскими договариваемся, чтобы цена в $270 за 1 тыс. кубометров, которая абсолютно самая низкая и по которой мы получаем газ до нового года, была продлена ещё на шесть месяцев», — сказал он журналистам.

Он добавил, что сохранение указанной цены в зимний период и частично в летний важно как для жителей, так и для промышленности Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Вучич встретился в Белграде с вице-премьером России и сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Сербией и Российской Федерацией Юрием Борисовым.

Читайте также: Президент Сербии и вице-премьер РФ обсудили экономическое сотрудничество