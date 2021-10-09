Салехард, 9 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 8 октября выявили ещё 109 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 51 404 носителя коронавируса. Вылечились 49 335.

Госпитализированы 532 пациента. Скончались от ковида ещё три человека, а за весь период пандемии уже 704.