Хабаровск, 9 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Хабаровском крае после видео с избиением в воинской части возбудили уголовное дело о неуставных отношениях и вымогательстве, сообщает 9 октября пресс-служба СКР.

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«На основании полученных сведений военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Бикинскому гарнизону незамедлительно возбуждено уголовное дело в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статьям «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими» и «Вымогательство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появилась видеозапись, где несколько человек в военной форме избивают молодого человека.

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