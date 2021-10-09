* Талибы — запрещённая в России организация

Доха, , 16:15 — REGNUM Делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела в Дохе встречу с дипломатами США, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

«Делегация «Исламского эмирата Афганистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела в столице Катара переговоры со своими американскими коллегами. Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра», — сообщает телеканал.

Отмечается, что в ходе переговоров талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи Кабулу и реализации Дохийского соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские и пакистанские представители провели непростые переговоры 8 октября в столице Пакистана на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Исламабадом. Каждая сторона имеет интересы в Афганистане, где правит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).