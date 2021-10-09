Доха, 9 октября 2021, 16:15 — REGNUM Делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела в Дохе встречу с дипломатами США, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что в ходе переговоров талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи Кабулу и реализации Дохийского соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские и пакистанские представители провели непростые переговоры 8 октября в столице Пакистана на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Исламабадом. Каждая сторона имеет интересы в Афганистане, где правит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).