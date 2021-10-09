Екатеринбург, 9 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVIID-19 скончались ещё 48 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Данный показатель выше, чем в предыдущие периоды. Всего с начала пандемии от ковида в регионе погибли уже 6687 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в области обнаружили уже 143 763 носителя коронавируса.