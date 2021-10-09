Москва, 9 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Во льдах в зонах вечной мерзлоты могут содержаться неизвестные опасные вирусы, заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг всероссийском фестивале науки NAUKA 0+.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ Вечная мерзлота

Советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата рассказал, что глобальное потепление может привести ко многим проблемам. Он отметил, что одним из рисков таяния льдов в зонах вечной мерзлоты является возможность пробуждения к жизни потенциально опасных вирусов.

«Мы не знаем, какие вирусы «проснутся» в результате таяния льдов», — подчеркнул Рае Квон Чунг.

Эксперт добавил, что для сдерживания глобального потепления требуются международные усилия. В качестве одного из направлений борьбы с изменениями климата советник генсека ООН выделил развитие «зелёной» энергетики.

Фестиваль науки NAUKA 0+ проходит в Москве с 8 по 10 октября. В рамках фестиваля пройдёт около 10 тысяч мероприятий на более чем 500 площадках. Главными площадками фестиваля в 2021 году стали Научная библиотека и Шуваловский корпус МГУ, здание президиума Российской академии наук, выставочный комплекс «Экспоцентр» и парк «Зарядье».