Эксперт предупредил о риске появления новых вирусов из-за изменений климата
Москва, 9 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Во льдах в зонах вечной мерзлоты могут содержаться неизвестные опасные вирусы, заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг всероссийском фестивале науки NAUKA 0+.
Советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата рассказал, что глобальное потепление может привести ко многим проблемам. Он отметил, что одним из рисков таяния льдов в зонах вечной мерзлоты является возможность пробуждения к жизни потенциально опасных вирусов.
«Мы не знаем, какие вирусы «проснутся» в результате таяния льдов», — подчеркнул Рае Квон Чунг.
Эксперт добавил, что для сдерживания глобального потепления требуются международные усилия. В качестве одного из направлений борьбы с изменениями климата советник генсека ООН выделил развитие «зелёной» энергетики.
Фестиваль науки NAUKA 0+ проходит в Москве с 8 по 10 октября. В рамках фестиваля пройдёт около 10 тысяч мероприятий на более чем 500 площадках. Главными площадками фестиваля в 2021 году стали Научная библиотека и Шуваловский корпус МГУ, здание президиума Российской академии наук, выставочный комплекс «Экспоцентр» и парк «Зарядье».