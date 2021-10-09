Анкара, , 16:00 — REGNUM Иностранные инвесторы могут использовать возможности экономики Турции. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии открытия и закладки фундамента ряда объектов в южной провинции Адана.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По его словам, правительство Турции прикладывает усилия по развитию экономики страны с акцентом на защиту окружающей среды.

«Благодаря «зеленой революции», Турция достигнет качественно нового уровня развития во всех областях: от промышленности до экспорта», — сказал турецкий лидер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден принял решение продлить на один год санкции против Турции.

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