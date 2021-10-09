Мюнхен, Германия, 9 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Лучшим игроком второго тура баскетбольной Евролиги признан грузинский форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Торнике Шенгелия. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Уточняется, что в победном для ЦСКА матче второго тура Евролиги со стамбульской командой «Анадолу Эфес», который состоялся 8 октября, 30-летний баскетболист смог набрать 23 очка и стал наиболее результативным в составе «армейцев».

При этом игрок смог реализовать пять из пяти бросков со средней дистанции, два из трех трехочковых бросков и семь штрафных бросков из восьми. Кроме того, он сделал четыре подбора и отдал три результативные передачи.

Отметим, следующий матч Евролиги БК ЦСКА проведет на домашнем паркете против санкт-петербургского клуба «Зенит» 12 октября.