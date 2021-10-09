Москва, 9 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Общий объём автокредитов, выданных в России за первые девять месяцев 2021 года, вырос на 55% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Pictures of Money Автокредит

В период с января по сентябрь 2021 года выдачи кредитов на покупку автомобиля в России составили более 820 млрд рублей. Наибольшая доля автокредитов, выданных банком ВТБ, за этот период пришлась на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край и Татарию.

Чаще всего кредиты оформлялись на покупку автомобилей марок Lada, Hyundai и Kia. На фоне дефицита новых автоомбилей вырос спрос на автокредиты для покупки подержанных авто.

Эксперты ВТБ прогнозируют замедление темпов роста рынка автокредитования в России. При этом ожидается, что в октябре темп роста останется достаточно высоким и составит около 30% в годовом исчислении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года средний размер автокредита в России составил 1,14 млн рублей.