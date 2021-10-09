Москва, 9 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Президентом Федерации гребного спорта России (ФГСР) переизбран Алексей Свирин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года. Об этом 9 октября сообщили в ФГСР.

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«На пост президента был переизбран Алексей Владимирович Свирин», — приводит слова представителя ФГСР ТАСС.

При этом также на этот пост претендовали Павел Мельников и Юлия Волгина. Помимо этого, в ходе отчетно-выборной конференции ФГСР, которая проходит 9 октября в Москве, также состоятся выборы вице-президента, ответственного секретаря, а также членов президиума организации и контрольно-ревизионной комиссии ФГСР.

Отметим, Алексей Свирин в первый раз был избран президентом ФГСР в конце 2016 года.