Оренбург, 9 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области пять человек арестованы по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Четыре таких меры пресечения избрал Советский райсуд Орска.

Арест

А Домбаровский райсуд отправил под арест женщину, подозреваемую в обороте поддельной алкогольной продукции. Она пробудет в СИЗО до 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно о массовом отравлении алкоголем. Погибли 26 человек.