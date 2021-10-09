Москва, 9 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Игра сборной России в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии была невыразительной. Такое мнение журналистам высказал 9 октября глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Sv-kalterherberg.de Футбол

«Три очка есть три очка, но игра была крайне невыразительная», — сказал он.

Также Поздняков добавил, что у него, как и у всех болельщиков, вызывает обеспокоенность такая игра сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России по футболу добилась победы над командой из Словакии в матче отборочного раунда Чемпионата мира — 2022. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу российских футболистов.