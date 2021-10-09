Москва, 9 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Известие о том, что Минтруд и Минздрав РФ определились с основными параметрами реформы оплаты труда медработников в рамках пилотной версии проекта, широко обсуждают в интернете, но одобрительных откликов крайне мало. Люди не верят в то, что данный проект может изменить ситуацию к лучшему. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные высказывания.

Новый порядок оплаты труда врачей

«Каких врачей? Поликлиники пустые!» — восклицает Зоя Мизинцева.

«То есть Минтруда и Минздрав официально предлагают платить разную зарплату в зависимости от региона, где работает медики? А разве это не дискриминация по территориальному признаку?» — вопрошает Алексей Князев.

«Очередной грабеж готовят», — иронизирует Андрей Андреев.

«В настоящее время главный врач больницы распределяет фонд оплаты труда. Пока эта система существует, все доплаты будут зависеть от прихоти главврача. Как обычно, себе побольше, остатки остальным», — считает Сергей Колом.

«Опять вместо простой четкой системы какое то сплошное кручу-верчу. Куча параметров, таких-сяких процентов-коэффициентов, которые, видимо, позволят внедрить эту новую систему так, чтобы реально никому больше не платить», — подозревает Константин Колбасин.

«Очень хочется, чтобы параллельно запустили программу проверки компетенции врачей. Это не прихоть, в провинции очень печальная общая картина с врачебной помощью, сужу, конечно, по собственному, отнюдь не единичному опыту», — пишет Светлана.

«Свежо предание, да верится с трудом. Наши чинуши прибавят так, что в карманах ветер гулять будет, а не деньги», — сомневается Игорь.

«Врачей даже в городах-миллионниках нет. Затыкают дыры чем придётся, включая мигрантов. Амбулаторное звено — это отдельная песня. И если реально убрать всех некомпетентных… Их заменить просто некем. А уж что в глубинке делается… Мне вообще представить жутко. Но лучше не станет», — считает Виталий.

«Уже 20 лет не могут решиться платить врачам и учителям достойную зарплату! А это для чего опять потуги? Что-то изменится?» — задается вопросом Семён Чехов.

«Для начала сделайте минимальную ставку в больницах 0,5, а не 0,25. Работать на четверть ставки означает бегать по четырём местам работы. Это бредово выглядит, не так ли? А некоторые врачи сейчас так вынуждены бегать», — информирует Сергей С.

«Всё это хорошо, но маленькое «но» — медицину превратили в бизнес и сферу услуг. Никто не лечит, оказывает услуги и добывает кусочек хлебца на пропитание, желательно с маслом. Из этого всё исходит. В бизнесе много денег не бывает», — приводит довод N.

«Так медработников уже не осталось, кому платить будем, все разбежались от ваших зарплат, а новых еще когда наберем», — отметил Титов.

«Медицина у нас отстой! Ложился в 31-ю больницу Санкт-Петербурга на неврологию — спина не болела, выписался — ходить не мог. Так что сначала надо специалистов найти, а то с платным обучением вообще о врачах забыли, ну, а потом думать», — считает Виталий Валентинович.

«Медик, который месяцами не может поставить диагноз и списывающий с компьютера назначение лекарств, не должен получать никакую зарплату, его просто не должно быть в медицине», — пишет P.

Напомним, о том, что в российском правительстве подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей, известил kommersant. Авторы уверяют, что благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Достичь этого поможет отраслевая система оплаты труда.

Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.