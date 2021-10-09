Париж, 9 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Французский полузащитник туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной своей страны Адриен Рабьо пропустит матч финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).

Liondartois Адриен Рабьо в составе «ПСЖ»

Отмечается, что 26-летний футболист заразился коронавирусом и был изолирован от основного состава сборной Франции.

Также указывается, что тренерский штаб французской команды не сможет вызвать в расположение сборной игрока на замену и потому в матче с испанцами главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сможет рассчитывать только на 21 футболиста в матче с Испанией.

Отметим, матч финала Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Испании состоится 10 октября и начнется в 21:45 мск.