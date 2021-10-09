Владивосток, 9 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Территория инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» расширена распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Остров Русский

Новое распоряжение вносит изменения в постановление от 18 ноября 2020 года. В новой редакции территория научного центра дополняется двумя участками на полуострове Сапёрный.

Общая территория ИНТЦ на острове Русский составит 245 га. Научно-технологический центр «Русский» создаётся на базе Дальневосточного федерального университета по поручению президента России Владимира Путина.

Новая площадка призвана объединить студентов, учёных и представителей бизнеса. Планируется, что к работе в ИНТЦ будут привлечены учёные и предприниматели не только с Дальнего Востока, но и с других регионов России, а также из зарубежных стран.

Основными научными направлениями нового центра станут океанология, информационно-коммуникационные и биотехнологии. Запуск пилотной площадки ИНТЦ «Русский» назначен на 2022 год.