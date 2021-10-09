Москва, 9 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА заключил соглашение с американским центровым Кеннетом Фаридом. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба команды из Москвы.

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Уточняется, что соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на 2 месяца с опцией продления до конца сезона.

При этом указывается, что для перехода в состав ЦСКА игрок расторг контракт с пуэрто-риканским клубом «Леонес де Понсе».

Отметим, Кеннет Фарид играл в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) восемь сезонов в командах «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем за матч по 11,4 очка и делая по 8,1 подбора. Также в 2014 году стал чемпионом мира в составе национальной сборной США.